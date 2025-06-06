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ЄС планує внести РФ до "сірого" списку країн із слабким контролем над відмиванням грошей

Цей крок схвалюють у Європарламенті, однак жодного рішення ще не прийнято.

ЄС планує внести РФ до "сірого" списку країн із слабким контролем над відмиванням грошей
Фото: Xinhua/Zhang Fan

У Євросоюзі міркують над тим, щоб включити Росію до свого "сірого списку" країн зі слабким контролем над відмиванням грошей. Так брюссельські законодавці прагнуть посилити фінансовий тиск на Москву.

Про це пише Financial Times.

Представники Європейської комісії заявили, що розглядають можливість додавання Росії і цей крок підтримує більшість членів Європейського парламенту. Однак, як наголосили чиновники, жодного рішення ще не прийнято.

За словами Маркуса Фербера, німецького депутата Європарламенту, який координує економічні питання правоцентристської Європейської народної партії, існує величезна підтримка включення Росії до списку.

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Повний список потребує схвалення більшості членів Європарламенту. Його мали оголосили цього тижня, але, комісія відклала це в останній момент через "адміністративні/процедурні причини". За словами речника комісії, список приймуть на початку наступного тижня.

Включення до списку несе репутаційну шкоду та вимагає від фінансових установ проводити додаткову перевірку під час обробки транзакцій, що стосуються організацій або осіб із перелічених територій. Це призводить до збільшення витрат.

"Сірий список" ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму зазвичай складається після переліку, який публікує Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ) – міжурядовий орган, створений для боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням грошей .

За даними видання, попередня версія "сірого списку" ЄС була ідентичною до попередньої версії переліку FATF і передбачала додавання Алжиру, Анголи, Кенії, Кот-д'Івуару, Лаосу, Лівану, Монако, Намібії, Непалу та Венесуели. Також планувалося виключити Барбадос, Гібралтар, Ямайку, Панаму, Сенегал, Уганду та Об'єднані Арабські Емірати.

Навіть попри те, що членство Росії у FATF було призупинено через рік після її вторгнення в Україну, очікується, що кілька країн блокуватимуть будь-які спроби додавання її до списку цієї організації.

FATF виключила ОАЕ та Гібралтар зі свого списку у 2024 році, але спроба ЄС наслідувати цей приклад провалилася. Депутати Європарламенту від соціал-демократів, зелених та ліберальних партій заперечували проти виключення держави Перської затоки, тоді як іспанські консерватори відмовилися скасувати контроль над Гібралтаром.

Додавання Росії, яка вже знаходиться під тиском санкцій ЄС через повномасштабне вторгнення в Україну, допомогло б переконати депутатів Європарламенту підтримати список, оскільки вони можуть лише схвалити або відхилити, але не вносити до нього зміни.

За даними джерел видання, ОАЕ, які ведуть переговори щодо торговельної угоди з ЄС, заявили, що проблема відмивання грошей ускладнює зусилля щодо покращення двосторонніх зв'язків. Минулого місяця під час візиту до Абу-Дабі комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович розпочав офіційні торговельні переговори. ОАЕ мають 18-місячний термін для укладення угод, і це чинить тиск на Брюссель, щоб той діяв швидко. Але наразі питання відмивання грошей розглядають окремо від торговельних переговорів.

Іспанія наполегливо намагається вирішити проблеми з Великою Британією щодо Гібралтару після того, як Велика Британія вийшла з ЄС у 2020 році. Вона претендує на суверенітет над територією, якою іспанський король поступився Британії у 1713 році, і хоче зберегти Гібралтар в сірому списку ЄС, щоб зберегти важелі впливу в переговорах.

  • Тим часом Кіпр і Великобританія домовилися спільно протидіяти спробам відмивання російських грошей в обхід санкцій.
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