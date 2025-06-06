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Мерц висловив задоволення візитом до Білого дому

Знайшов у Трампі "людину для спілкування на особистому рівні".

Мерц висловив задоволення візитом до Білого дому
Фрідріх Мерц та Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував візит до Білого дому та спілкування із президентом США Дональдом Трампом.

Як пише "Суспільне", очільник уряду був задоволений результатами своєї поїздки до Сполучених Штатів. Він вважає, що разом з Трампом "заклав основу для дуже хороших особистих та політично результативних контактів".

Мерц також назвав республіканця "людиною, з якою можна спілкуватися на особистому рівні та зв'язатися у будь-який момент". Канцлер визнав, що їх з Трампом зближує досвід роботи не лише у політиці, але й у бізнесі. 

Трамп прийняв запрошення Мерца відвідати Німеччину - команди обох сторін узгодять дату візиту. До того політики зустрінуться ще двічі - на саміті G7 та на саміті НАТО. 
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