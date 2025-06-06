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Маск позитивно прокоментував заклик до імпічменту Трампа та заміни його на Венса

Колишні соратники б'ють горшки з небаченою силою.

Маск позитивно прокоментував заклик до імпічменту Трампа та заміни його на Венса
Ілон Маск та Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Твіттер-війна Ілона Маска та Дональда Трампа у самому розпалі: мільярдер вже не просто критикує президента, в уряді якого працював упродовж чотирьох місяців, а готовий підтримати радикальні антивладні ідеї.

Прихильник Маска, малазійський журналіст Ієн Майлз Чонг написав у мережі X, що "ставить гроші на перемогу Ілона" у протистоянні з Білим домом і закликав до оголошення Трампу імпічменту через його залученість до сексуальних злочинів Джеффрі Епштейна. На думку представника медіа, за такого сценарію главу держави має замінити віцепрезидент Джей Ді Венс.

Маск зробив репост цього допису та прокоментував коротким словом "Так". Публіцкацію переглянули вже понад 16 мільйонів користувачів.
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