Ілон Маск: Дональд Трамп є у “файлах Епштейна”

Саме тому, на думку мільярдера, їх не оприлюднили.

Мільярдер Ілон Маск продовжив конфронтацію з президентом США Дональдом Трампом.

“Час скинути справді велику бомбу: Дональд Трамп є у файлах Епштейна”, - написав Маск.

На його думку, це справжня причина, чому “файли Епштейна” не оприлюднили.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT! — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Що відомо про справу Епштейна

Епштейна заарештували 6 липня 2019 року аеропорту Тетерборо у штаті Нью-Джерсі, куди він прилетів з Парижа на приватному літаку, за підозрою у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

За версією звинувачення, у 2002-2005 роках мільярдер запрошував дівчат, наймолодшим з яких було 14 років, до своїх домівок у Флориді і на Манхеттені у Нью-Йорку. За сексуальні послуги він, за даними сторони обвинувачення, платив дівчатам сотні доларів.

Сам Епштейн відкидав усі звинувачення і наполягав, що зустрічі відбувалися з обопільної згоди, і він був впевнений, що дівчата були повнолітніми. Епштейну було відмовлено у звільненні під заставу.

Затримання Епштейна призвело до відставки міністра праці США Олександра Акости.

У 2007 році Епштейну пред'явили подібні звинувачення у Флориді, де Акоста працював федеральним прокурором. Справа тоді завершилося досудовою угодою прокуратури і Епштейна.

Американський фінансист Джеффрі Епштейн наклав на себе руки у в'язниці Metropolitan Correctional Center у Нью-Йорку 10 серпня 2019 року.