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Трамп: США не планують виводити військовий контингент з Німеччини

В Німеччині перебувають близько 45 тисяч американських військових.

Трамп: США не планують виводити військовий контингент з Німеччини
Фрідріх Мерц та Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість виведення американського військового контингенту з Німеччини.

Про це повідомляє Суспільне.

Трамп запевнив, що США не планують виводити свій військовий контингент з території Німеччини.

"У нас їх багато, близько 45 000 — це багато військовослужбовців. Це хороший економічний розвиток. Це високооплачувані військовослужбовці, і вони витрачають багато грошей у Німеччині. Відносини з Німеччиною дуже важливі", — сказав Трамп.

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Він наголосив, що збільшення оборонних витрат Німеччини є "позитивним кроком", і розглядає Фрідріха Мерца як союзника у питанні завершення війни в Україні, назвавши його "прекрасним канцлером".

  • Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив переконання, що президент США Дональд Трамп може зупинити російську загарбницьку війну проти України, здійснюючи тиск на Росію.
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