Трамп: США не планують виводити військовий контингент з Німеччини

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість виведення американського військового контингенту з Німеччини.
Про це повідомляє Суспільне.
Трамп запевнив, що США не планують виводити свій військовий контингент з території Німеччини.
"У нас їх багато, близько 45 000 — це багато військовослужбовців. Це хороший економічний розвиток. Це високооплачувані військовослужбовці, і вони витрачають багато грошей у Німеччині. Відносини з Німеччиною дуже важливі", — сказав Трамп.
Він наголосив, що збільшення оборонних витрат Німеччини є "позитивним кроком", і розглядає Фрідріха Мерца як союзника у питанні завершення війни в Україні, назвавши його "прекрасним канцлером".
- Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив переконання, що президент США Дональд Трамп може зупинити російську загарбницьку війну проти України, здійснюючи тиск на Росію.