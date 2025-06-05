Трамп: США не планують виводити військовий контингент з Німеччини

В Німеччині перебувають близько 45 тисяч американських військових.

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість виведення американського військового контингенту з Німеччини.

Про це повідомляє Суспільне.

Трамп запевнив, що США не планують виводити свій військовий контингент з території Німеччини.

"У нас їх багато, близько 45 000 — це багато військовослужбовців. Це хороший економічний розвиток. Це високооплачувані військовослужбовці, і вони витрачають багато грошей у Німеччині. Відносини з Німеччиною дуже важливі", — сказав Трамп.

Він наголосив, що збільшення оборонних витрат Німеччини є "позитивним кроком", і розглядає Фрідріха Мерца як союзника у питанні завершення війни в Україні, назвавши його "прекрасним канцлером".