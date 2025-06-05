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У Польщі встановили “день пам’яті жертв УПА”. Україна заявила, що це не сприятиме примиренню двох народів

Українське дипломатичне відомство вкотре нагадало, що не слід шукати полякам ворогів серед українців, а українцям – серед поляків. Ворог у нас спільний – Росія.

У Польщі встановили “день пам’яті жертв УПА”. Україна заявила, що це не сприятиме примиренню двох народів
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Міністерство закордонних справ України розцінює рішення Сейму Республіки Польща щодо встановлення 11 липня Дня пам’яті жертв так званого “геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки” як таке, що йде врозріз із духом добросусідських відносин між Україною і Польщею. 

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Відомство зазначає, що такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння й примирення, над якими тривалий час працюють країни, зокрема у форматі Спільної українсько-польської групи з питань історичного діалогу, яка діє за участю міністерств культури та інститутів національної памʼяті двох країн.

Україна послідовно виступає за наукове, неупереджене вивчення складних сторінок спільної історії. 

“Ми переконані, що шлях до справжнього примирення лежить через діалог, взаємну повагу і спільну роботу істориків, а не через політичні односторонні оцінки”, – йдеться в повідомленні.

МЗС України закликає польську сторону утриматися від кроків, які можуть призвести до зростання напруження у двосторонніх відносинах та підірвати досягнення, здобуті конструктивним діалогом і співпрацею між Україною і Польщею.

“Попри упередженість і політичний контекст ухвали Сейму Республіки Польща, продовжуємо йти шляхом проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України та Польщі відповідно. Вже маємо на цьому шляху практичні результати, які повинні мати розвиток і в майбутньому”, – повідомляє МЗС. 

Дипломатичне відомство вкотре нагадало, що не слід шукати полякам ворогів серед українців, а українцям – серед поляків. Ворог у нас спільний – Росія.

“Заради спільної сили, свободи та безпеки наших двох дружніх країн, маємо спільно вирішувати проблемні питання, а не загострювати їх”, – закликало МЗС України.

  • У лютому президент Польщі Дуда пообіцяв робити кроки, щоб тема Волинської трагедії перестала бути приводом для гніву між двома народами. 
  • У листопаді 2024 року міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сібіга оголосили про рішення скасувати мораторій на пошук та ексгумацію останків польських жертв Волинського трагедії, який діяв з 2017 року.
  • У січні Україна та Польща обмінялися списками місць пошуку та ексгумації останків жертв взаємних історичних конфліктів. Згодом Україна дозволила ексгумацію останків жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.
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