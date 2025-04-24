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На Тернопільщині розпочали роботи з ексгумації останків поляків, які загинули в часи Другої світової війни

На місці працює група польсько-українських експертів.

На Тернопільщині розпочали роботи з ексгумації останків поляків, які загинули в часи Другої світової війни
Фото: Wojtek Jargiło/PAP

Сьогодні зранку, 24 квітня, у селі Пужники, що на території Коропецької громади на Тернопільщині, розпочали роботи з ексгумації, повідомляє Суспільне.

На місці працює група польсько-українських експертів, зокрема антропологи, генетики, геологи, історики, археологи і судово-медичні експерти.

Напередодні місце, де проводять ексгумацію обстежили піротехніки. За результатами обстеження виявили декілька частин вибухонебезпечних предметів. Цілих вибухонебезпечних предметів не було, розповів начальник відділення піротехнічних робіт у Тернопільській області Петро Макар.

  • У листопаді 2024 року міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сібіга оголосили про рішення скасувати мораторій на пошук та ексгумацію останків польських жертв Волинського трагедії, який діяв з 2017 року.
  • "Ми зробили дуже важливий перший крок: ми обмінялися запитами від польської сторони на проведення робіт на українській території, а польська сторона отримала від нас запити на проведення наших робіт на польській території", - додав Наджос.
  • У січні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у мережі Х заявив, що Україна дозволила перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії. 
  • Згодом Україна та Польща обмінялися списками місць пошуку та ексгумації.
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