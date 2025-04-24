На Тернопільщині розпочали роботи з ексгумації останків поляків, які загинули в часи Другої світової війни

Сьогодні зранку, 24 квітня, у селі Пужники, що на території Коропецької громади на Тернопільщині, розпочали роботи з ексгумації, повідомляє Суспільне.

На місці працює група польсько-українських експертів, зокрема антропологи, генетики, геологи, історики, археологи і судово-медичні експерти.

Напередодні місце, де проводять ексгумацію обстежили піротехніки. За результатами обстеження виявили декілька частин вибухонебезпечних предметів. Цілих вибухонебезпечних предметів не було, розповів начальник відділення піротехнічних робіт у Тернопільській області Петро Макар.