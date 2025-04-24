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У Білозерці на Херсонщині росіяни вбили літню жінку

Потерпіла на момент атаки перебувала на подвір'ї будинку. 

У Білозерці на Херсонщині росіяни вбили літню жінку
Наслідки обстрілу Херсонщини, фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні, 24 квітня, російські окупанти у Білозерці на Херсонщині вбили літню жінку.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

"російська армія вкрила вогнем Білозерку. Через ворожий обстріл поранення, несумісні з життям, дістала 68-річна жінка", – написав він у телеграмі. 

За його словами, у момент атаки потерпіла перебувала на подвірʼї будинку. 

Прокудін висловив співчуття рідним загиблої.

  • Упродовж доби російські війська атакували 39 населених пунктів Херсонської області і поранили 10 людей. 
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