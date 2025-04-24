У Білозерці на Херсонщині росіяни вбили літню жінку

Потерпіла на момент атаки перебувала на подвір'ї будинку.

Сьогодні, 24 квітня, російські окупанти у Білозерці на Херсонщині вбили літню жінку.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російська армія вкрила вогнем Білозерку. Через ворожий обстріл поранення, несумісні з життям, дістала 68-річна жінка", – написав він у телеграмі.

За його словами, у момент атаки потерпіла перебувала на подвірʼї будинку.

Прокудін висловив співчуття рідним загиблої.