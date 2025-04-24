У Білозерці на Херсонщині росіяни вбили літню жінку

Сьогодні, 24 квітня, російські окупанти у Білозерці на Херсонщині вбили літню жінку.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"російська армія вкрила вогнем Білозерку. Через ворожий обстріл поранення, несумісні з життям, дістала 68-річна жінка", – написав він у телеграмі.
За його словами, у момент атаки потерпіла перебувала на подвірʼї будинку.
Прокудін висловив співчуття рідним загиблої.
- Упродовж доби російські війська атакували 39 населених пунктів Херсонської області і поранили 10 людей.