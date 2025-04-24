Українські та чеські правоохоронці викрили хакерів, які обкрадали людей

Українські та чеські правоохоронці викрили хакерів, які розробили шкідливе програмне забезпечення, щоб викрадати персональні дані людей та приватних ключів доступу до гаманців віртуальних активів.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора, СБУ та в Нацполіції.

Прокурори провели двоетапну операцію на території України та Чехії.

Фото: Нацполіція Затримали міжнародну хакерську групу

Зловмисники виготовляли шкідливе програмне забезпечення і розсилали його разом із медіафайлами на електронні пошти. Відкривши повідомлення зі шкідливим програмним кодом, потерпілі надавали доступ до своїх комп‘ютерів та мобільних телефонів. Отримавши персональні данні, зловмисники викрадали кошти громадян ЄС та США з їх електронних рахунків та криптогаманців.

З допомогою цих програм зловмисники отримували віддалене управління операційною системою, щоб шифрувати та вимагати гроші за її розблокування і не розповсюдження конфіденційної інформації у інтернеті.

Крім того, були виявлені факти продажу шкідливого програмного забезпечення третім особам в інтернеті: заплативши 250 доларів за місяць користування чи 1000 доларів за безстроковий доступ, інші фігуранти мали змогу розсилати шкідливу програму у власних злочинних цілях. Серед покупців вірусного коду правоохоронці ідентифікували й угруповання, підконтрольні російським спецслужбам.

Під час обшуків на території України та Чехії вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі із доказами злочинів.

Фото: Нацполіція Вилучені докази

За процесуального керівництва чотирьом учасникам хакерського угруповання повідомили про підозру у створенні та розповсюдженні шкідливого програмного забезпечення (ч. 2 ст. 361-1 КК України). Трьом учасникам – на території України та одному – на території Чехії у присутності українських правоохоронців. Фігурантам загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Наразі розслідування триває.