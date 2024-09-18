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Ліквідували міжнародну кіберплатформу, якою користувалися злочинці по всьому світі

Платформу створили ще у 2017 році, і, щоб ним користуватися, треба було придбати спеціальний смартфон. 

Ліквідували міжнародну кіберплатформу, якою користувалися злочинці по всьому світі
Затримання імовірного організатора платформи у Австралії
Фото: Аustralian federal police

Завдяки міжнародній спецоперації викрили і ліквідували шифровану злочинну комунікаційну платформу, відому як "Ghost" ("Привид"), яку використовували для торгівлі наркотиками, організованої злочинності і відмивання грошей. Правоохороням вдалося проникнути у платформу.

Про це повідомив Європол та АР.

Як заявила виконавча директорка Європолу Катрін Де Болле, розслідування призвело до арешту 51 підозрюваного із 9 країн. Очікують, що затриманих буде ще більше. У АР зазначили, що організатором мережу є 32-річний Джей Дже Юн Чон. 

Юнг розробив додаток спеціально для кримінального використання в 2017 році. Він використовував мережу посередників, які пропонували спеціальні телефони злочинцям по всьому світу. Модифіковані смартфони продавалися за 1590 доларів. У вартість входила піврічна підписка на "Ghost" і технічна підтримка.

Мережа "Ghost" набула популярності серед злочинних організацій завдяки розширеним функціям безпеки. Користувачі могли придбати будь-який "продукт", не повідомляючи жодної особистої інформації. Платформа використовувала три стандарти шифрування та пропонувала можливість надіслати повідомлення з певним кодом, який призведе до самознищення всіх повідомлень на телефоні. 

Це дозволило злочинцям безпечно спілкуватися, уникати виявлення, протидіяти судовим заходам і координувати свої незаконні операції попри кордони.

Кілька тисяч людей у всьому світі скористалися платформою. Щодня через "Ghost" відправлялися та отримувалися тисячі повідомлень.

Оскільки сервери були виявлені у Франції та Ісландії, власники компанії перебували в Австралії, а фінансові активи – в США, почалася глобальна операція для ліквідації цього сервісу. Для розслідування у березні 2022 року в Європолі було створено Оперативну оперативну групу (OTF) із залученням правоохоронних органів з Австралії, Канади, Франції, Ірландії, Італії, Нідерландів, Швеції та Сполучених Штатів.

У ході розслідування було заарештовано 51 підозрюваного: 38 в Австралії, 11 в Ірландії, один в Канаді та один в Італії, які належать до італійського мафіозного угруповання Sacra Corona Unita.

Крім того, вдалося запобігти низці замахам на убивства. Також ліквідували нарколабораторію в Австралії, вилучили зброю, наркотики та понад 1 мільйон євро готівки у всьому світі. 

Тільки у Австралії запобігли вбивству, викраденню або серйозним травмам 50 людей, відстежуючи погрози серед 125 000 повідомлень і 120 відеодзвінків з березня.

Організатору найближчим часом висунуть обвинувачення за 5 пунктами.

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