Google виграв у ЄС справу про штраф у 1,5 мільярда євро

Штраф був одним із трьох основних санкцій, які блок застосував проти технологічного гіганта за останні роки.

Загальний суд Європейського Союзу виніс сьогодні рішення на користь Google, заявивши, що компанія не повинна сплачувати штраф у розмірі 1,49 мільярда євро, повідомляє DW.

Справа тягнеться з 2019 року, коли Європейська комісія заявила, що американський технологічний гігант порушує правила конкуренції, віддаючи перевагу власним посиланням на купівлю у результатах пошуку.

Google натомість стверджував, що кілька років тому привів свою практику у відповідність до правил ЄС.

“Загальний суд скасовує рішення Комісії в повному обсязі”, ‒ йдеться в заяві суддів.

Детальніше про справу

Європейська комісія, яка виконує функції антимонопольного наглядового органу блоку, заявила, що в контрактах Google із веб-сайтами були пункти про ексклюзивність, які обмежували використання реклами конкурентів. Однак Google стверджував, що в 2016 році вже змінив ці положення, щоб вони відповідали законодавству ЄС.

Загальний суд ЄС заявив, що Комісія "зробила помилки” в оцінці цих контрактів. Технічно їхнє рішення можна оскаржити, але лише з правового погляду.