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Google виграв у ЄС справу про штраф у 1,5 мільярда євро

Штраф був одним із трьох основних санкцій, які блок застосував проти технологічного гіганта за останні роки.

Google виграв у ЄС справу про штраф у 1,5 мільярда євро
Фото: EPA/UPG

Загальний суд Європейського Союзу виніс сьогодні рішення на користь Google, заявивши, що компанія не повинна сплачувати штраф у розмірі 1,49 мільярда євро, повідомляє DW.

Справа тягнеться з 2019 року, коли Європейська комісія заявила, що американський технологічний гігант порушує правила конкуренції, віддаючи перевагу власним посиланням на купівлю у результатах пошуку.

Google натомість стверджував, що кілька років тому привів свою практику у відповідність до правил ЄС.

“Загальний суд скасовує рішення Комісії в повному обсязі”, ‒ йдеться в заяві суддів.

Детальніше про справу 

Європейська комісія, яка виконує функції антимонопольного наглядового органу блоку, заявила, що в контрактах Google із веб-сайтами були пункти про ексклюзивність, які обмежували використання реклами конкурентів. Однак Google стверджував, що в 2016 році вже змінив ці положення, щоб вони відповідали законодавству ЄС.

Загальний суд ЄС заявив, що Комісія "зробила помилки” в оцінці цих контрактів. Технічно їхнє рішення можна оскаржити, але лише з правового погляду.

  • Цей штраф був одним із трьох, які Євросоюз наклав на Google за останнє десятиліття. Минулого тижня компанія програла апеляцію на інший антимонопольний штраф. У цьому випадку ЄС успішно довів незаконність способу, яким Google віддає перевагу власним посиланням на купівлю проти сторонніх сайтів, перешкоджаючи конкуренції.
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