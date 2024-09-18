Google виграв у ЄС справу про штраф у 1,5 мільярда євро

Загальний суд Європейського Союзу виніс сьогодні рішення на користь Google, заявивши, що компанія не повинна сплачувати штраф у розмірі 1,49 мільярда євро, повідомляє DW.
Справа тягнеться з 2019 року, коли Європейська комісія заявила, що американський технологічний гігант порушує правила конкуренції, віддаючи перевагу власним посиланням на купівлю у результатах пошуку.
Google натомість стверджував, що кілька років тому привів свою практику у відповідність до правил ЄС.
“Загальний суд скасовує рішення Комісії в повному обсязі”, ‒ йдеться в заяві суддів.
Детальніше про справу
Європейська комісія, яка виконує функції антимонопольного наглядового органу блоку, заявила, що в контрактах Google із веб-сайтами були пункти про ексклюзивність, які обмежували використання реклами конкурентів. Однак Google стверджував, що в 2016 році вже змінив ці положення, щоб вони відповідали законодавству ЄС.
Загальний суд ЄС заявив, що Комісія "зробила помилки” в оцінці цих контрактів. Технічно їхнє рішення можна оскаржити, але лише з правового погляду.
- Цей штраф був одним із трьох, які Євросоюз наклав на Google за останнє десятиліття. Минулого тижня компанія програла апеляцію на інший антимонопольний штраф. У цьому випадку ЄС успішно довів незаконність способу, яким Google віддає перевагу власним посиланням на купівлю проти сторонніх сайтів, перешкоджаючи конкуренції.