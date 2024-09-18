Україна надішле ноту польській стороні за затримання Усика

Україна надішле польській стороні ноту за затримання спортсмена Олександра Усика. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у X.

Він не назвав причин затримання чемпіона. За його словами, Україна вважає такі дії непропорційними і неприпустимими.

"За дорученням Володимира Зеленського ми негайно відреагували на затримання Олександра Усика в Кракові та сприяли його звільненню. Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні", – сказав він.

Сам Усик, коментуючи інцидент, сказав, що це непорозуміння, яке швидко вирішили. Він висловив "респект" польським правоохоронцям, які виконували свою роботу, попри "зріст6 вагу, розмах рук і регалії", пише Deutsche Welle.