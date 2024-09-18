На війні загинув спецпризначенець “Омеги” Владислав Нікітчук
На війні загинув спецпризначенець “Омеги” Владислав Нікітчук
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
Українська синхроністка Марта Фєдіна: «Мені тільки 22 роки і я можу починати своє життя»
Українська синхроністка Марта Фєдіна: «Мені тільки 22 роки і я можу починати своє життя»
Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, але згодом відпустили (оновлено)
Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, але згодом відпустили (оновлено)
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
Як киян рятують від забрудненої води. Репортаж з Десни в Київській області
Як киян рятують від забрудненої води. Репортаж з Десни в Київській області
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
ГоловнаСвіт

Україна надішле ноту польській стороні за затримання Усика

Сибіга назвав цей інцидент непропорційним. 

Україна надішле ноту польській стороні за затримання Усика
Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова
Фото: Скріншот з відео

Україна надішле польській стороні ноту за затримання спортсмена Олександра Усика. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у X.

Він не назвав причин затримання чемпіона. За його словами, Україна вважає такі дії непропорційними і неприпустимими. 

"За дорученням Володимира Зеленського ми негайно відреагували на затримання Олександра Усика в Кракові та сприяли його звільненню. Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні", – сказав він. 

Сам Усик, коментуючи інцидент, сказав, що це непорозуміння, яке швидко вирішили. Він висловив "респект" польським правоохоронцям, які виконували свою роботу, попри "зріст6 вагу, розмах рук і регалії", пише Deutsche Welle

  • Учора ввечері в польському аеропорту затримали українського боксера Олександра Усика. Причини на загал не озвучували.
  • Президент Володимир Зеленський обурився таким ставленням до українця. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies