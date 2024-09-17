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Бербок: Молдова може стати наступною після України

Міністерка закордонних справ Німеччини вважає, що громадяни Молдови занепокоєні тим, що можуть стати наступними в разі поразки України.

Бербок: Молдова може стати наступною після України
Фото: EPA/UPG

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що наступною після України росіяни можуть атакувати Молдову. Про це пише The Telegraph.

Вона сказала, що все, що її країна робить для підтримки України, означає і сприяння стабілізації для Молдови. Сьогодні німецька міністерка перебуває в цій країні з візитом.

"Це очевидно, що найбільше занепокоєння людей тут: якщо Україна паде, наступною країною на черзі буде Молдова", – сказала Бербок. 

  • Президент України Володимир Зеленський неодноразово називав Молдову в списку країн, яким загрожує російська агресія. Після вторгнення росіян до країни в 1990 році частина Молдови захоплена – це так зване Придністров'я. Москва намагається посилювати проросійське лоббі в Молдові та дестабілізувати цю країну, особливо на тлі її прагнень стати частиною Євросоюзу. 
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