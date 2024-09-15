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Україна запропонувала шістьом європейським державам допомогу у зв'язку з повенями

Туди відправлять підрозділи ДСНС.

Україна запропонувала шістьом європейським державам допомогу у зв'язку з повенями
Глава МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Україна запропонувала шістьом державам Європи допомогу у зв'язку з повенями.

Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, йдеться про Молдову, Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину і Чехію.

"Ми запропонували Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії відправити підрозділи ДСНС України для допомоги у подоланні лиха", - написав міністра на своїй сторінці у соцмережі Х.

  • Нині про пропозицію Києва повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
  • Низка європейський країн потерпають від стихійного лиха. Так, у нижній Австрії доводиться евакуювати жителів, а в Румунії вода забрала життя чотирьох людей. У Чехії без світла залишилося понад 60 тисяч домогосподарств.
  • Через сильні повені у Польщі та Чехії тимчасово скасовані низка рейсів, зокрема і потяги до України.
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