Україна запропонувала шістьом європейським державам допомогу у зв'язку з повенями

Україна запропонувала шістьом державам Європи допомогу у зв'язку з повенями.

Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, йдеться про Молдову, Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину і Чехію.

"Ми запропонували Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії відправити підрозділи ДСНС України для допомоги у подоланні лиха", - написав міністра на своїй сторінці у соцмережі Х.