На Хмельниччині чоловік розстріляв поліцейського та цивільного — Нацполіція
На Хмельниччині чоловік розстріляв поліцейського та цивільного — Нацполіція
У неділю синоптики прогнозують в Україні грози та шквали
У неділю синоптики прогнозують в Україні грози та шквали
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
Ще 103 українських військовополонених повернулися додому з російської неволі (доповнено)
Ще 103 українських військовополонених повернулися додому з російської неволі (доповнено)
Буданов: Україні найбільше проблем серед союзників Росії створює Північна Корея
Буданов: Україні найбільше проблем серед союзників Росії створює Північна Корея
Про два проблемні напрямки
Про два проблемні напрямки
Міжнародний комітет Червоного хреста зупиняє роботу офісу в Дніпрі
Міжнародний комітет Червоного хреста зупиняє роботу офісу в Дніпрі
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
ГоловнаСуспільствоПодії

Держводагентство: забруднення Десни потрапило у Київську область

Наразі його зафіксували між селами Літки та Рожни.

Держводагентство: забруднення Десни потрапило у Київську область
Працівники Держрибагентства допомагають ліквідовувати наслідки забруднення річок Сейм та Десна, 3 вересня 2024 року.
Фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

Забруднення річки Десна дісталося до Київської області. 

Про це повідомив голова Державного агентства водних ресурсів України Ігор Гопчак в етері телемаратону.

За його словами, 15 вересня, пляму забруднення помітили між селами Літки та Рожни.

"Ми спостерігаємо, що забруднення дійшло до 336-го кілометра від впадіння в річку Десна. Це вже воно потрапило у Київську область - між селами Літки та Рожни. Але основна концентрація ще знаходить у Чернігівській області між селами Остер та Максим", — сказав Гопчак.

Очільник Держводагентства зауважив, що експерти вже почали фіксувати зміну кольору води та рівень каламутності у Десні на Київщині. 

Щодо ситуації з питною водою у Києві, то Гопчак розповів, що отримав запевнення директора Київводоканалу, що хвилюватися жителям столиці не варто. За словами посадовця, 13 вересня в Україну надійшли з-за кордону 120 тонн активованого вугілля, також з'явилися додаткові реагенти і все необхідне для того, аби з води забрати запах і органічні речовини.

"Мешканці Києва будуть забезпечені питною водою відповідно до нормативів якості", - додав Гопчак.

  • Подробиці про забруднення і небезпеку для екології читайте в матеріалі "Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies