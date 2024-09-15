Держводагентство: забруднення Десни потрапило у Київську область

Наразі його зафіксували між селами Літки та Рожни.

Забруднення річки Десна дісталося до Київської області.

Про це повідомив голова Державного агентства водних ресурсів України Ігор Гопчак в етері телемаратону.

За його словами, 15 вересня, пляму забруднення помітили між селами Літки та Рожни.

"Ми спостерігаємо, що забруднення дійшло до 336-го кілометра від впадіння в річку Десна. Це вже воно потрапило у Київську область - між селами Літки та Рожни. Але основна концентрація ще знаходить у Чернігівській області між селами Остер та Максим", — сказав Гопчак.

Очільник Держводагентства зауважив, що експерти вже почали фіксувати зміну кольору води та рівень каламутності у Десні на Київщині.

Щодо ситуації з питною водою у Києві, то Гопчак розповів, що отримав запевнення директора Київводоканалу, що хвилюватися жителям столиці не варто. За словами посадовця, 13 вересня в Україну надійшли з-за кордону 120 тонн активованого вугілля, також з'явилися додаткові реагенти і все необхідне для того, аби з води забрати запах і органічні речовини.

"Мешканці Києва будуть забезпечені питною водою відповідно до нормативів якості", - додав Гопчак.