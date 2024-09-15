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Зеленський розповів деталі про наступ України на Курську область: "Це ризикована операція"

Президент зауважив, що українські війська мали велику нестачу снарядів. 

Зеленський розповів деталі про наступ України на Курську область: "Це ризикована операція"
Фарід Закарія і Володимир Зеленський
Фото: скриншот відео

В України була складна ситуація у східних регіонах. Аби відтягнути звідти деякі сили ворога вирішили провести наступ на Курськ.

Про це розповів Володимир Зеленський в інтерв'ю Фаріду Закарії на CNN.

"У нас була дуже складна ситуація на сході, особливо на сході, у Харківській області, на Донбасі, на деяких з цих напрямків. Це Вугледар, це Мирноград, це Покровськ. Це багато різних міст. Люди знають лише про Покровськ... Ситуація була дуже складною. Вони просувалися дуже швидко, оскільки в нас не було оснащення", - розповів глава держави.

Президент зауважив, що українські війська мали велику нестачу снарядів. 

"Насправді немає значення, скільки бригад стоїть на одному напрямку, якщо половина з них не оснащена. Так ви просто втрачаєте велику кількість людей... Якщо порівнювати кількість, то Росія використовувала 12 снарядів. Ми використовували один", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "ідея з Курськом - це ризикована операція". 

"Це правда. Ми це розуміли. Але ідея полягала в тому, щоби спрямувати туди деякі російські сили", - додав глава держави.

  • В інтерв'ю CNN головком ЗСУ Олександр Сирський назвав кілька цілей курської операції. Зокрема, йшлося про відтягування сил Росії з інших ділянок фронту, створення зони безпеки та недопущення обстрілів цивільних об'єктів через кордон. Також була потреба захопити більше ворогів у полон і підняти моральний дух українських бійців і країни в цілому.
  • Днями Зеленський повідомив, що Росія збирається підтягнути до зони боїв у Курській області від 60 до 70 тисяч військових. Зараз вона стягнула туди близько 40 000.
  • Естонська розвідка повідомила, що окупаційні війська розпочали контрнаступ у Курській області РФ, але без особливого успіху. При цьому активність наступальних дій ворога на Донеччині не знижується.
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