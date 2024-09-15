Зеленський розповів деталі про наступ України на Курську область: "Це ризикована операція"

В України була складна ситуація у східних регіонах. Аби відтягнути звідти деякі сили ворога вирішили провести наступ на Курськ.

Про це розповів Володимир Зеленський в інтерв'ю Фаріду Закарії на CNN.

"У нас була дуже складна ситуація на сході, особливо на сході, у Харківській області, на Донбасі, на деяких з цих напрямків. Це Вугледар, це Мирноград, це Покровськ. Це багато різних міст. Люди знають лише про Покровськ... Ситуація була дуже складною. Вони просувалися дуже швидко, оскільки в нас не було оснащення", - розповів глава держави.

Президент зауважив, що українські війська мали велику нестачу снарядів.

"Насправді немає значення, скільки бригад стоїть на одному напрямку, якщо половина з них не оснащена. Так ви просто втрачаєте велику кількість людей... Якщо порівнювати кількість, то Росія використовувала 12 снарядів. Ми використовували один", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "ідея з Курськом - це ризикована операція".

"Це правда. Ми це розуміли. Але ідея полягала в тому, щоби спрямувати туди деякі російські сили", - додав глава держави.