Умєров і глава МЗС Польщі обговорили залучення інвестицій у українську оборонну промисловість

Умєров зазначив, що вже створили "декілька гнучких моделей інвестування в українську оборонну промисловість.

делегація Польщі на чолі з Радославом Сікорським

Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч із делегацією Польщі на чолі з міністром закордонних справ Радославом Сікорським.

За словами Умєрова, говорили про збільшення обсягів виробництва української зброї та інвестиції партнерів, зокрема, Польщі.

"Зброя українського виробництва вже показала свою ефективність, вражаючи цілі на відстані майже 2 500 км вглиб території ворога. Україна має значний промисловий потенціал, однак потребує достатнього фінансування. Обговорили з паном Сікорським роль Польщі у розбудові української оборонної промисловості, зокрема можливості залучення ресурсів ЄС", - повідомив глава Міноборони.

Умєров додав, що вже створили "декілька гнучких моделей інвестування в українську оборонну промисловість, і ми готові розглядати усі можливі формати спільного фінансування оборонних підприємств".