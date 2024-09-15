Буданов: Україні найбільше проблем серед союзників Росії створює Північна Корея
Буданов: Україні найбільше проблем серед союзників Росії створює Північна Корея
Міжнародний комітет Червоного хреста зупиняє роботу офісу в Дніпрі
Міжнародний комітет Червоного хреста зупиняє роботу офісу в Дніпрі
Ще 103 українських військовополонених повернулися додому з російської неволі (доповнено)
Ще 103 українських військовополонених повернулися додому з російської неволі (доповнено)
У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
Про два проблемні напрямки
Про два проблемні напрямки
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
На Хмельниччині чоловік розстріляв поліцейського та цивільного — Нацполіція
На Хмельниччині чоловік розстріляв поліцейського та цивільного — Нацполіція
У неділю синоптики прогнозують в Україні грози та шквали
У неділю синоптики прогнозують в Україні грози та шквали
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаСуспільствоВійна

Умєров і глава МЗС Польщі обговорили залучення інвестицій у українську оборонну промисловість

Умєров зазначив, що вже створили "декілька гнучких моделей інвестування в українську оборонну промисловість.

Умєров і глава МЗС Польщі обговорили залучення інвестицій у українську оборонну промисловість
делегація Польщі на чолі з Радославом Сікорським
Фото: Facebook/Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч із делегацією Польщі на чолі з міністром закордонних справ Радославом Сікорським. 

За словами Умєрова, говорили про збільшення обсягів виробництва української зброї та інвестиції партнерів, зокрема, Польщі.

"Зброя українського виробництва вже показала свою ефективність, вражаючи цілі на відстані майже 2 500 км вглиб території ворога. Україна має значний промисловий потенціал, однак потребує достатнього фінансування. Обговорили з паном Сікорським роль Польщі у розбудові української оборонної промисловості, зокрема можливості залучення ресурсів ЄС", - повідомив глава Міноборони.

Умєров додав, що вже створили "декілька гнучких моделей інвестування в українську оборонну промисловість, і ми готові розглядати усі можливі формати спільного фінансування оборонних підприємств".

  • Наразі допомагає фінансувати виробництво української зброї та озброєння Данія. 
  • Так, Копенгаген напряму профінансував виробництво української техніки на понад 50 млн євро. 
  • На форумі "Ялтинська європейська стратегія" міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен заявив, Збройні сили України вже отримали 18 нових САУ "Богдана", виготовлених за фінансової підтримки його держави.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies