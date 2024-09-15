Умєров і глава МЗС Польщі обговорили залучення інвестицій у українську оборонну промисловість

Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч із делегацією Польщі на чолі з міністром закордонних справ Радославом Сікорським.
За словами Умєрова, говорили про збільшення обсягів виробництва української зброї та інвестиції партнерів, зокрема, Польщі.
"Зброя українського виробництва вже показала свою ефективність, вражаючи цілі на відстані майже 2 500 км вглиб території ворога. Україна має значний промисловий потенціал, однак потребує достатнього фінансування. Обговорили з паном Сікорським роль Польщі у розбудові української оборонної промисловості, зокрема можливості залучення ресурсів ЄС", - повідомив глава Міноборони.
Умєров додав, що вже створили "декілька гнучких моделей інвестування в українську оборонну промисловість, і ми готові розглядати усі можливі формати спільного фінансування оборонних підприємств".
- Наразі допомагає фінансувати виробництво української зброї та озброєння Данія.
- Так, Копенгаген напряму профінансував виробництво української техніки на понад 50 млн євро.
- На форумі "Ялтинська європейська стратегія" міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен заявив, Збройні сили України вже отримали 18 нових САУ "Богдана", виготовлених за фінансової підтримки його держави.