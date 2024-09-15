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Російська армія продовжує наступальні дії на лінії фронту без значних успіхів, — британська розвідка

Водночас російська армія не має значних успіхів на фронті.

Російська армія продовжує наступальні дії на лінії фронту без значних успіхів, — британська розвідка
Українська мобільна група ППО
Фото: Генштаб

Російська армія тримає високий темп наступальних операцій на кількох ділянках фронту. Окрім того, вона розпочала контрнаступ у Курській області.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на розвідку у мережі X.

У Курській області, де українські сили контролюють значну частину території з середини серпня, приблизно 800-900 квадратних кілометрів території, російські війська намагаються відбити втрачений контроль.

Також у розвідці додають, що підрозділи повітряно-десантних військ та морської піхоти атакували позиції ЗСУ та, ймовірно, повернули під свій контроль кілька селищ.

На сході України російська армія поступово просувається у напрямку міста Вугледар та на південний схід від логістичного центру Покровська. 

Однак у російських військ немає значного просування у бік Покровська. 

  • За даними Генштабу минулої доби на фронті відбулося 164 боєзіткнення. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурм ворога.
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