Біля Аляски двічі за тиждень зафіксували російські військові літаки

Два літаки були виявлені у середу та в п'ятницю.

Два російські військові літаки вдруге за тиждень виявили та відстежили в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски.

Про це йдеться в прес-релізі Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD), пише ABC News.

Як повідомили американські військові, російський літак залишався в міжнародному повітряному просторі і не входив у суверенний повітряний простір Америки чи Канади.

"Ця російська діяльність в ПВО Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза", – уточнили у Командуванні.

У п'ятницю зафіксували два літаки ТУ-142, які часто використовуються для морської розвідки та боротьби з підводними човнами. Перед цим, у середу, зафіксували ще два, проте не вказали, які саме.

У липні винищувачі США та Канади перехопили чотири російські та китайські бомбардувальники, що летіли в міжнародному повітряному просторі поблизу Аляски.