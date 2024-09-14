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Біля Аляски двічі за тиждень зафіксували російські військові літаки

Два літаки були виявлені у середу та в п'ятницю.

Біля Аляски двічі за тиждень зафіксували російські військові літаки
Альтернативний командний центр Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD)
Фото: EPA/UPG

Два російські військові літаки вдруге за тиждень виявили та відстежили в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски.

Про це йдеться в прес-релізі Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD), пише ABC News.

Як повідомили американські військові, російський літак залишався в міжнародному повітряному просторі і не входив у суверенний повітряний простір Америки чи Канади.

"Ця російська діяльність в ПВО Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза", – уточнили у Командуванні.

У п'ятницю зафіксували два літаки ТУ-142, які часто використовуються для морської розвідки та боротьби з підводними човнами. Перед цим, у середу, зафіксували ще два, проте не вказали, які саме. 

У липні винищувачі США та Канади перехопили чотири російські та китайські бомбардувальники, що летіли в міжнародному повітряному просторі поблизу Аляски.

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