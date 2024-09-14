Сполучені Штати схвалили продаж Румунії 32 літаків F-35А

Державний департамент США схвалив можливий продаж урядові Румунії літаків F-35 та обладнання орієнтовною вартістю 7,2 мільярда доларів США.
Про це повідомляється на сайті Агентства оборонно-безпекового співробітництва.
Контракт повинен ще схвалити Конгрес США. Угода дозволяє закупівлю Румунією 32 літаків F-35A та необхідного для їхньої експлуатації обладнання виробництва американського аерокосмічного та оборонного гіганта Lockheed Martin.
Окрім літаків в комплект закупівлі також входить тридцять три двигуни Pratt & Whitney F135-PW-100, прості ключові завантажувачі AN/PYQ-10, обладнання для ідентифікації "свій-чужий", захищений зв’язок, пристрої для точної навігації і криптографічне обладнання;
Також планується закупівля не названого багатоцільового ракетного обладнання та боєприпаси і компоненти озброєння, а також допоміжного обладнання та підтримки для них.
В закупівлю входять послуги з підготовки персоналу, технічного обслуговування літаків, компонентів та інфраструктури та підтримка і оновлення бази даних сигнатур для РЕБ.
- У липні стало відомо, що Румунія сподівається підписати угоду зі США про закупівлю винищувачів останнього покоління F-35 уже цієї осені.