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Сполучені Штати схвалили продаж Румунії 32 літаків F-35А

Також Бухарест планує закупити багатоцільове ракетне обладнання та боєприпаси.

Сполучені Штати схвалили продаж Румунії 32 літаків F-35А
Реактивні літаки Корпусу морської піхоти США F-35B Lightning II із ескадрильєю винищувачів морської піхоти
Фото: НАТО

Державний департамент США схвалив можливий продаж урядові Румунії літаків F-35 та обладнання орієнтовною вартістю 7,2 мільярда доларів США.

Про це повідомляється на сайті Агентства оборонно-безпекового співробітництва.

Контракт повинен ще схвалити Конгрес США. Угода дозволяє закупівлю Румунією 32 літаків F-35A та необхідного для їхньої експлуатації обладнання виробництва американського аерокосмічного та оборонного гіганта Lockheed Martin.

Окрім літаків в комплект закупівлі також входить тридцять три двигуни Pratt & Whitney F135-PW-100, прості ключові завантажувачі AN/PYQ-10, обладнання для ідентифікації "свій-чужий", захищений зв’язок, пристрої для точної навігації і криптографічне обладнання;

Також планується закупівля не названого багатоцільового ракетного обладнання та боєприпаси і компоненти озброєння, а також  допоміжного обладнання та підтримки для них.

В закупівлю входять послуги з підготовки персоналу, технічного обслуговування літаків, компонентів та інфраструктури та підтримка і оновлення бази даних сигнатур для РЕБ.

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