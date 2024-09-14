Байден та Стармер провели зустріч у Вашингтоні: Україні пообіцяли "непохитну підтримку"

Як і попереджали у Білому домі, жодних заяв про зняття заборони на удар вглиб Росії не пролунало.

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поспілкувалися у Вашингтоні на глобальні теми. Згідно з очікуваннями експертів, лідери мали обговорити стратегію щодо війни в Україні та, можливо, дійти згоди щодо надання нашій державі дозволу на використання зброї для далекобійних атак по Росії.

Проте, як і попереджали у Білому домі, жодних гучних новин після розмови двох політиків не пролунало. В офіційній заяві, опилюдненій на сайті президентської адміністрації, Україні лише обіцяна "непохитна підтримка у захисті від російської агресії".

Байден та Стармер також висловили стурбованість щодо постачання КНДР та Іраном летальної зброї росіянам та підтрики російського військово-промислового комплексу з боку Китаю.

Президент та прем'єр засвідчили "залізну відданість безпеці Ізраїлю", засудили хуситів за атаки на цивільні судна у Червоному морі та обговорили підтримку миру та стабільності у Північній Ірландії.