"Заяв не буде": Білий дім не планує великих оголошень для України

У Вашингтоні не очікують новин щодо дозволу на використання зброї по території РФ.

Зустріч президента США Джо Байдена та прем'єр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера у Вашингтоні не завершиться гучним оголошенням про дозвіл Україні використовувати зброю вглиб території Росії. Градус очікувань щодо події дещо знизили у Білому домі.

Як пише Reuters, речник з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що у п'ятницю (субота за часом східного узбережжя США ще не настала - ред.) не варто очікувати будь-яких повідомлень про зміну політики адміністрації Байдена щодо далекобійних ракет.

Кірбі також прокоментував погрози з боку російського диктатора Путіна, що надання дозволу Україні бити вглиб території РФ поставило б НАТО у стан війни з Кремлем. За словами спікера, США ставляться до цих слів серйозно, але вважають, що у подібній риториці "немає нічого нового чи такого, що б не лунало раніше".