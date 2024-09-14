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"Заяв не буде": Білий дім не планує великих оголошень для України

У Вашингтоні не очікують новин щодо дозволу на використання зброї по території РФ. 

"Заяв не буде": Білий дім не планує великих оголошень для України
Речник Білого дому Джон Кірбі
Фото: ЕРА/UPG

Зустріч президента США Джо Байдена та прем'єр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера у Вашингтоні не завершиться гучним оголошенням про дозвіл Україні використовувати зброю вглиб території Росії. Градус очікувань щодо події дещо знизили у Білому домі.

Як пише Reuters, речник з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що у п'ятницю (субота за часом східного узбережжя США ще не настала - ред.) не варто очікувати будь-яких повідомлень про зміну політики адміністрації Байдена щодо далекобійних ракет. 

Кірбі також прокоментував погрози з боку російського диктатора Путіна, що надання дозволу Україні бити вглиб території РФ поставило б НАТО у стан війни з Кремлем. За словами спікера, США ставляться до цих слів серйозно, але вважають, що у подібній риториці  "немає нічого нового чи такого, що б не лунало раніше".  

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