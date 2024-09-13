Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Курахівському напрямку, - Генштаб

Також росіяни активні на Лиманському та Покровському напрямках.

Станом на 22:00 13 вересня відбулося 115 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Курахівському напрямку, також ворог активний на Лиманському та Покровському напрямках.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

За сьогодні противник завдав по території України одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 63 авіаційних ударів (задіяв, зокрема 73 КАБ), використав для ураження 567 дронів-камікадзе. Здійснив більше 2900 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку росіяни чотири рази атакували неподалік Вовчанська, Гатища, Глибокого та Липців. Два бойових зіткнення триває.

За попередніми підрахунками, на даний час втрати агресора за сьогодні складають 72 військовослужбовця вбитими та пораненими, також наші воїни знищили бойову броньовану машину, 25 БпЛА та автомобіль, пошкоджено дві артсистеми, два автомобіля та бойову броньовану машину.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 11 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки. Атаки противника відбито Силами оборони.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 22 рази в районах Копанок, Греківки, Твердохлібового, Макіївки, Невського, Ямполівки, Торського, Серебрянки та Білогорівки. Досі точиться шість боєзіткнень, решту - наші воїни зупинили.

На Сіверському напрямку окупанти три рази впродовж дня намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Виїмка.

На Краматорському напрямку зафіксовано три бойових зіткнення. Всі атаки поблизу Часового Яру та Андріївки захлинулись. Загарбники зазнали втрат.

На Торецькому напрямку мали місце шість атак противника поблизу Дачного, Торецька та Неліпівки. П’ять атак відбито, триває бій. Ситуація контрольована.

Ворог 19 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новотроїцьке, та Гродівка 16 раз отримали жорстку відсіч від наших захисників. Три атаки тривають в районах населених пунктів Селідове, Михайлвка та Новогродівка.

Противник зазнає значних втрат - за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку більше 200 окупантів, 80 з них - безповоротно. Знищено два міномета та сім автомобілів окупантів, також пошкоджено артсистему, дві бойових броньованих машини та чотири автомобіля.

Складна ситуація на Курахівському напрямку, де ворог 35 разів атакував наші позиції поблизу Українська, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Найбільшу активність проявляв у районі Костянтинівки та Українська. На даний час українські воїни відбили 30 атак, п’ять боєзіткнень досі триває.

На Времівському напрямку наші війська відбивали сім атак противника, поблизу Катеринівки, Вугледара та Золотої Ниви – п’ять атак відбито, ще дві триває.

На Придніпровському напрямку противник провів п’ять невдалих спроб штурмувати позиції українських воїнів.

На решті напрямків суттєвих змін не відбулося.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 79-тої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ, які ефективно знищують ворога, завдають йому втрат в живій силі та техніці.