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Цетр нацспротиву: на окупованій території Луганщини збільшилася кількість дезертирів з армії РФ

Військова поліція здійснює рейди на ТОТ Луганщини.

Цетр нацспротиву: на окупованій території Луганщини збільшилася кількість дезертирів з армії РФ
Окупанти на території зерносховища одного з агропідприємств окупованого Мелітополя, Запорізька область, 14 липня 2022 р.
Фото: EPA/UPG

Серед російських військових, які знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської області, збільшилася кількість дезертирів.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

“Про це свідчать рейди військової поліції міністерства нападу РФ, які посилено в містах тимчасово окупованої Луганщини”, - йдетьсяу повідомленні. 

Зазначається, що російські поліцейські в тимчасово окупованому Старобільську влаштовують перевірку документів ледь не кожному перехожому чоловічої статі.

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  • У школі того ж тимчасово окупованого Старобільська Луганської області росіяни поширюють листівки із закликами вступати до армії Росії.
  • На тимчасово окупованих територіях Херсонської області з 1 вересня загарбники створили зону відчуження. Вони депортували звідти більшість населення та запровадили вʼїзд по перепустках.
  • На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни намагаються рекрутувати українців у так званий "Добровольчий батальйон ім. Судоплатова", якого по факту немає.
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