Цетр нацспротиву: на окупованій території Луганщини збільшилася кількість дезертирів з армії РФ

Військова поліція здійснює рейди на ТОТ Луганщини.

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Окупанти на території зерносховища одного з агропідприємств окупованого Мелітополя, Запорізька область, 14 липня 2022 р.

Серед російських військових, які знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської області, збільшилася кількість дезертирів.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

“Про це свідчать рейди військової поліції міністерства нападу РФ, які посилено в містах тимчасово окупованої Луганщини”, - йдетьсяу повідомленні.

Зазначається, що російські поліцейські в тимчасово окупованому Старобільську влаштовують перевірку документів ледь не кожному перехожому чоловічої статі.