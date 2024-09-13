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На Харківщині викрили підозрюваного у колабораціонізмі

На думку правоохоронців, він допомагав окупантам привласнювати українські підприємства.

На Харківщині викрили підозрюваного у колабораціонізмі
На Харківщині викрили підозрюваного у колабораціонізмі (ілюстративне фото)
Фото: Нацполіція

Поліцейські підозрюють мешканця Куп’янського району Харківської області у тому, що той допомагав окупантам привласнювати українські підприємства. 

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Перебуваючи в окупації, чоловік уклав трудовий договір з так званой “воєнной гражданской адміністрацієй Купянского района Харьковской області”. Порушник обійняв посаду “ісполяющєго обязаності главного спєциаліста управлєнія економічєского развітія”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у обов’язки підозрюваного входило складання протоколів інвентаризації українських підприємств та перехід їх у російську власність.

37-річному чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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