На думку правоохоронців, він допомагав окупантам привласнювати українські підприємства.

На Харківщині викрили підозрюваного у колабораціонізмі (ілюстративне фото)

Поліцейські підозрюють мешканця Куп’янського району Харківської області у тому, що той допомагав окупантам привласнювати українські підприємства.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Перебуваючи в окупації, чоловік уклав трудовий договір з так званой “воєнной гражданской адміністрацієй Купянского района Харьковской області”. Порушник обійняв посаду “ісполяющєго обязаності главного спєциаліста управлєнія економічєского развітія”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у обов’язки підозрюваного входило складання протоколів інвентаризації українських підприємств та перехід їх у російську власність.

37-річному чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.