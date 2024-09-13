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Заступник міського голови Дніпра і директор фірми отримали підозри за завищення тарифів на паркування

Громада міста втратила 9 млн грн на їхніх оборудках.

Заступник міського голови Дніпра і директор фірми отримали підозри за завищення тарифів на паркування
затримання підозрюваних у Дніпрі

Заступник міського голови Дніпра і директор товариства отримали підозри через завищення тарифів на паркування, у результаті чого заволоділи 9 мільйонами гривень.

затримання підозрюваних у Дніпрі
затримання підозрюваних у Дніпрі

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

Їм інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем, службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Слідство встановило, що підозрювані налагодили схему заволодіння коштами жителів Дніпра на користуванні майданчиками для платного паркування. Зловмисники у 6 разів завищували ціни на послуги паркування, вносячи неправдиві відомості в офіційні документи. 

У результаті громада міста отримала збитки у розмірі 9 млн гр.

Прокуратура повідомила, що вирішують питання про обрання запобіжних заходів та відсторонення заступника мера від посади.

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