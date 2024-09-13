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Зеленський: є складнощі з FPV-дронами та критична потреба в 155 калібрі

Президент назвав головні збройні потреби України. 

Зеленський: є складнощі з FPV-дронами та критична потреба в 155 калібрі
Президент Володимир Зеленський
Фото: Соня Кошкіна

Україна має критичну потребу в озброєнні 155 і 152 калібрів. Також є складнощі з FPV-дронами і протиповітряною обороною.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у межах конференції YES (Ялтинська європейська стратегія). Він зазначив, що не може назвати кількість систем Patriot, які є на озброєнні, але реальність більш позитивна, ніж офіційна інформація.

Системи Patriot, NASAMS і SAMPT/T працюють, але ракет до них недостатньо. Президент пояснив, що зазвичай на одну ворожу ціль запускають дві ракети, а військові стараються запускати по одній.

"Ми кожного разу кажем: ми вдячні партнерам, але нам потрібні повні пакети", – сказав президент, пояснивши, що поставлене озброєння іде на поповнення втрат, але також потрібно створювати резерв.

Стосовно статистики збиття ударних дронів, то, за словами президента, 35% "шахедів" українські бійці збивають із ПЗРК. 

Зеленський наголосив, що системи ATCAMS, які має Україна, зараз фактично "ні до чого", якщо не можна ними завдавати далекобійних ударів по російських військових цілях, зокрема аеродромах. Він додав, що на початку отримання HIMARS їх застосовували втричі більше. 

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