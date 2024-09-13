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Ворог атакував енергетику в Івано-Франківській, Донецькій, Сумській, Запорізькій, Одеській, Харківській областях

Росіяни вдарили БпЛА.

Ворог атакував енергетику в Івано-Франківській, Донецькій, Сумській, Запорізькій, Одеській, Харківській областях
Проведення ремонтних робіт після російських обстрілів
Фото: EPA/UPG

У ніч на п'ятницю російська армія атакувала Івано-Франківську область. Минулося без жертв і поранених.

Служби ліквідовують наслідки атаки, повідомила голова ОВА Світлана Онищук. Вона закликала мешканців області реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Міністерство енергетики сьогодні повідомило, що Івано-Франківська область стала однією з тих, де ворог атакував енергетичну інфраструктуру. Також під удар потрапили об'єкти в Донецькій, Запорізькій, Сумській, Одеській та Харківській областях. 

"У Івано-Франківській області внаслідок атаки БПЛА пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, під час гасіння пожежі вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено", – йдеться у повідомленні. 

  • 26 серпня росіяни вдарили в Івано-Франківській області по інфраструктурному об'єкту.
  • По енергетиці Росія б'є щодня в різних регіонах, прагнучи залишити українців без живлення. 
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