Ворог атакував енергетику в Івано-Франківській, Донецькій, Сумській, Запорізькій, Одеській, Харківській областях

У ніч на п'ятницю російська армія атакувала Івано-Франківську область. Минулося без жертв і поранених.

Служби ліквідовують наслідки атаки, повідомила голова ОВА Світлана Онищук. Вона закликала мешканців області реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Міністерство енергетики сьогодні повідомило, що Івано-Франківська область стала однією з тих, де ворог атакував енергетичну інфраструктуру. Також під удар потрапили об'єкти в Донецькій, Запорізькій, Сумській, Одеській та Харківській областях.

"У Івано-Франківській області внаслідок атаки БПЛА пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, під час гасіння пожежі вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено", – йдеться у повідомленні.