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У Херсоні окупанти скинули вибухівку з дрона поблизу маршрутки

У цей час в салоні було 6 пасажирів. 

У Херсоні окупанти скинули вибухівку з безпілотника поблизу маршрутки.

Про це повідомили у Херсонській міськраді.

“Близько 11:00 російські окупанти скинули з дрона вибухівку поблизу маршрутного автобуса №5”, ‒ зазначили чиновники.

У цей час в салоні було 6 пасажирів. 

“На щастя, ніхто з них не травмувався. Водія трохи заділо вибуховою хвилею”, ‒ додали у мерії.

В автобусі побило уламками двері та заднє скло.

11 вересня у Херсоні внаслідок обстрілу міста росіянами було ушпиталено двох постраждалих.

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