У Херсоні окупанти скинули вибухівку з дрона поблизу маршрутки

У цей час в салоні було 6 пасажирів.

У Херсоні окупанти скинули вибухівку з безпілотника поблизу маршрутки.

Про це повідомили у Херсонській міськраді.

“Близько 11:00 російські окупанти скинули з дрона вибухівку поблизу маршрутного автобуса №5”, ‒ зазначили чиновники.

У цей час в салоні було 6 пасажирів.

“На щастя, ніхто з них не травмувався. Водія трохи заділо вибуховою хвилею”, ‒ додали у мерії.

В автобусі побило уламками двері та заднє скло.

11 вересня у Херсоні внаслідок обстрілу міста росіянами було ушпиталено двох постраждалих.