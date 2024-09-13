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Минулої доби росіяни завдали 140 ударів по Сумщині, загинула людина

Пошкоджено чотири приватні житлові будинки, ЛЕП і автомобіль.

Минулої доби росіяни завдали 140 ударів по Сумщині, загинула людина
Сумщина, обстріл
Фото: Нацполіція

Російські окупанти за минулу добу завдали 140 ударів по Сумщині, внаслідок чого загинула одна мирна людина.

Про це повідомила Національна поліція.

"Унаслідок ударів одна людина загинула. Пошкоджено чотири приватні житлові будинки, ЛЕП і автомобіль", – ідеться в повідомленні.

Уночі було росія атакувала Охтирку. Внаслідок цього пошкоджено один багатоквартирний будинок, три автомобілі, три господарські будівлі та два приватні підприємства. Інформація про постраждалих не надходила.

Унаслідок обстрілів із різних видів зброї атаки зазнали 35 населених пунктів.

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