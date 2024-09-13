Пошкоджено чотири приватні житлові будинки, ЛЕП і автомобіль.

Російські окупанти за минулу добу завдали 140 ударів по Сумщині, внаслідок чого загинула одна мирна людина.

Про це повідомила Національна поліція.

"Унаслідок ударів одна людина загинула. Пошкоджено чотири приватні житлові будинки, ЛЕП і автомобіль", – ідеться в повідомленні.

Уночі було росія атакувала Охтирку. Внаслідок цього пошкоджено один багатоквартирний будинок, три автомобілі, три господарські будівлі та два приватні підприємства. Інформація про постраждалих не надходила.

Унаслідок обстрілів із різних видів зброї атаки зазнали 35 населених пунктів.