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Затримано агента ФСБ, який підпалював об’єкти Укрзалізниці та наводив російські ракети на Чернігів

Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. 

Затримано агента ФСБ, який підпалював об’єкти Укрзалізниці та наводив російські ракети на Чернігів
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала агента ФСБ, який діяв на Чернігівщині. Зловмисник коригував ракетні удари по обласному центру та готував серію підпалів на об’єктах Укрзалізниці.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Пріоритетними цілями ворожих обстрілів були пункти базування українських військ, які залучені до захисту північних рубежів України. За наявними даними, для здійснення вогневого ураження окупанти планували використати авіаційні ракети Х-59.

Також російська спецслужба намагалася розвідати локації підприємств, які виконують державне оборонне замовлення. 

Ворожим поплічником виявився 44-річний працівник місцевого заводу. У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через свої антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

Затримали його по "гарячих слідах", коли він готувався до вчинення нових підпалів на залізниці. Під час обшуків у помешканні затриманого та його родичів вилучили вісім бойових гранат, набої різного калібру і телефон із доказами підривної діяльності на користь Росії.

Фото: СБУ

Йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. 

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