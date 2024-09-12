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Армія РФ обстріляла 29 разів Чернігівську область, є влучання

Є влучання по обʼєктах інфраструктури. Наслідки вже усувають.

Армія РФ обстріляла 29 разів Чернігівську область, є влучання
Наслідки обстрілу Чернігівщини. Фото ілюстративне
Фото: Нацполіція

Упродовж доби ворог 29 разів обстріляв Чернігівську область. Зафіксовано 90 вибухів. 

Як повідомив очільник Чернігівської  ОВА В'ячеслав Чаус, під вогнем перебувало прикордоння, а також Ніжинський район. Є влучання по обʼєктах інфраструктури. Наслідки вже усувають.

"Дякую силам ППО, енергетикам та рятувальникам.  Обстрілів більшає, як і арсенал зброї, якою росіяни вбивають. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – зазначив Чаус. 

На початку вересня у селі на Чернігівщині горіли майже 40 будинків через обстріл РФ.

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