Армія РФ обстріляла 29 разів Чернігівську область, є влучання

Є влучання по обʼєктах інфраструктури. Наслідки вже усувають.

Упродовж доби ворог 29 разів обстріляв Чернігівську область. Зафіксовано 90 вибухів.

Як повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, під вогнем перебувало прикордоння, а також Ніжинський район. Є влучання по обʼєктах інфраструктури. Наслідки вже усувають.

"Дякую силам ППО, енергетикам та рятувальникам. Обстрілів більшає, як і арсенал зброї, якою росіяни вбивають. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – зазначив Чаус.

На початку вересня у селі на Чернігівщині горіли майже 40 будинків через обстріл РФ.