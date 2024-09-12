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ГУР підтвердило знищення російського Су-30СМ: по ньому влучили з ПЗРК

Окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня близько 5 ранку.

ГУР підтвердило знищення російського Су-30СМ: по ньому влучили з ПЗРК
Фото: скріншот

Українська розвідка знищила російський бойовий літак Су-30СМ. По ньому влучили з ПЗРК, повідомили в Головному управлінні розвідки міністерства оборони. 

Операцію провели в акваторії Чорного моря. Винищувач упав у море.

"Винищувач, який упав у море, належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку вкс рф, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму", – повідомили в ГУР.

Окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня близько 5 ранку. Орієнтовно через три години вони розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27. 

"В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили і уламки знищеного Су-30СМ", – додали в розвідці.

Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів. 

Інформація про знищення ворожого літака над Чорним морем з'являлася в соцмережах, але офіційно Україна її не підтверджувала. Моніторингові канали повідомляли, що літак зник з радарів після запуску ракет по Одеській області, пише "Мілітарний". Ворожий борт запустив чотири з шести доступних ракет, а потім зник. 

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