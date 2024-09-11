Головне за середу, 11 вересня: вибух на Дніпропетровщині, обстріл Костянтинополя, саміт Кримської платформи

Бойові дії на Донеччині, 93 бойових зіткнення, ворожі обстріли, допомога від США українській енергетиці. Яким запам’ятається 931-й день повномасштабної війни.

Володимир Зеленський та Мустафа Джемілєв під час відкриття меморіалу

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 11 вересня відбулося 93 бойових зіткнення, 23 з яких на той час тривали.

Окупанти завдали п’ятьох ракетних ударів та 49 авіаційних ударів із застосуванням 59 КАБів, 625 ударів дронами-камікадзе та здійснили 3671 обстріл позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Покровському напрямку з початку доби в районах населених пунктів Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новотроїцького, Новогродівки, Селідового та Михайлівки наші війська відбивали 30 наступальних та штурмових дій ворога.

На Курахівському напрямку нараховувалося 22 бойових зіткнення. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутися в районах Костянтинівки, Українська та Георгіївки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 11 вересня – в новині.

2 людини загинули і 2 поранені внаслідок обстрілу Костянтинополя Великоновосілківської громади, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

В середині дня росіяни обстріляли село з Торнадо-С. Пошкоджені 6 приватних будинків, кав'ярня, крамниця, адмінбудівля, лінія електропередач і 12 автомобілів.

Під ворожим вогнем й інші населені пункти Донеччини.

“Вся Донеччина – небезпечна для життя! Вкотре наголошую: евакуюйтесь своєчасно!” – написав Філашкін.

На Дніпропетровщині під час повітряної тривоги пролунав вибух, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вибух був у Кам’янському районі. Прошу – до відбою нічого не викладаємо. Інформаційна тиша”, – написав Лисак.

Згодом очільник ОВА уточнив, що через атаку росіян є загиблий – це чоловік 38 років. Не минулося і без постраждалих. За оновленими даними, поранені четверо. Зокрема поранені дві жінки 37 та 58 років.

Під час візиту до Києва державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив про виділення гуманітарної та іншої допомоги Україні, повідомляє “Європейська правда”.

Як наголосив держсекретар США, Росія намагається атакувати українську енергетику, "щоб використати холод як зброю проти українського народу". "Саме тому сьогодні ми оголошуємо про виділення 325 мільйонів доларів нового фінансування для відновлення української енергетики та електромереж", – зазначив Блінкен, додавши, що незабаром відбудеться засідання "Групи семи плюс", присвячене допомозі енергетиці України.

Крім того, США виділяють 290 млн доларів на гуманітарну підтримку для надання безпечної питної води, їжі та ліків. Також США виділять 102 млн доларів додаткового фінансування на гуманітарне розмінування.

У Києві відкрили український національний меморіал, присвячений вшануванню трагедії кримськотатарського народу. Відкриття відбулося в рамках четвертого саміту Кримської платформи.

Участь у заході, окрім українських посадовців, взяли українські захисники, президент Литви, прем'єрка Латвії, прем'єр Хорватії, голова Сенату Чехії, голова парламенту Молдови, представники дипломатичного корпусу, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Крим – це Україна. І ми маємо йти вперед, доки чужинці не підуть з нашого дому", – сказав президент.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв додав, що меморіал не лише присвячений пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, а й нагадує нам про те, із яким сусідом доводиться жити.

"Жителі Криму вже 10 років перебувають у лапах правонаступників і послідовників того режиму, який здійснював масовий геноцид кримськотатарського народу", – цитують Мустафу Джемілєва на сайті президента.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Крим має бути повернутий під контроль України.

https://lb.ua/news/2024/09/11/634219_erdogan_zayaviv_shcho_krim_maie_buti.html

Його слова цитує агентство Анадолу. Ердоган виступив під час відеозвернення до учасників 4-го саміту Кримської платформи, відкриття якого відбулося сьогодні.

“Ердоган: Підтримка Туреччиною територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України є незмінною. Повернення Криму Україні – вимога міжнародного права”, – повідомило агентство.

У четвер, 12 вересня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується, повідомили в "Укренерго".

"Споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00", — закликали в енергокомпанії.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!