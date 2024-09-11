Завтра відключень світла в Україні не прогнозують

Водночас, споживачів закликали економити увечері та користуватися потужними приладами лише в денні години.

У четвер, 12 вересня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00", — закликали в енергокомпанії.