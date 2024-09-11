Завтра відключень світла в Україні не прогнозують

У четвер, 12 вересня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00", — закликали в енергокомпанії.
- Після наймасованішого російського удару наприкінці серпня знову виникла потреба в обмеженням енергопостачання. Діяли і графіки, і екстрені відключення.
- Більше на цю тему – в матеріалі "Понад дві сотні ракет і дронів: Росія не досягла бажаного".