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Завтра відключень світла в Україні не прогнозують

Водночас, споживачів закликали економити увечері та користуватися потужними приладами лише в денні години. 

Завтра відключень світла в Україні не прогнозують
Ремонт пошкодженого обладнання
Фото: EPA/UPG

У четвер, 12 вересня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00", — закликали в енергокомпанії. 

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