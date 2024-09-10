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Держстат розповів, на скільки зросла інфляція в Україні

У серпні цього року порівняно з липнем вона зросла на 0,6%, з початку року – на 4,9%.

Держстат розповів, на скільки зросла інфляція в Україні
оплата
Фото: dsnews.ua

Інфляція на споживчому ринку в серпні цього року порівняно з липнем зросла на 0,6%, а з початку року – на 4,9%.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Базова інфляція минулого місяця. порівняно з липнем становила 0,7%, а з початку 2024 року – 4,8%. 

На споживчому ринку в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. 

Найбільше (на 7,1% та 5,2%) подорожчали яйця та овочі. На 2,4–0,7% зросли ціни на хліб, цукор, макаронні вироби, продукти переробки зернових, соняшникову олію, рис, м'ясо та м'ясопродукти, молоко та молочні продукти, масло, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби. Водночас на 7,4% знизилися ціни на фрукти.

ціни
ціни

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%., зауважили у Держстаті.

Одяг і взуття подешевшали на 2,9%, зокрема, взуття – на 3,4%, одяг – на 2,4%. 

Ціни на транспорт зросли на 0,6% в основному через подорожчання автомобілів на 1,2%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,6%, а також палива та мастил на 0,5%.

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