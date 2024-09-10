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Жителя Запорізької області засудили за державну зраду, бо допомагав РФ обстрілювати регіон ракетами і дронами

Зрадника дистанційно завербувала ФСБ через блогера Юрія Подоляку.

Жителя Запорізької області засудили за державну зраду, бо допомагав РФ обстрілювати регіон ракетами і дронами
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

Житель одного зі селищ Запорізької області отримав 15 років тюрми за державну зраду - він допомагав росіянам підготувати нові серії ракетно-дронових ударів по прифронтовій території регіону.

Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.

Під прицілом ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони, які залучені до бойових операцій на південному фронті. Крім того засуджений намагався встановити і передати окупантам локації опорних пунктів та укріпрайонів українських військ поблизу передової.

Співробітники СБУ задокументували його розвідактивність і завчасно затримали під час виконання ним ворожого завдання у квітні 2022 року. З'ясувалося, що зрадника дистанційно завербувала ФСБ через блогера Юрія Подоляку.

Зловмисник, щоб зібрати розвіддані, об’їжджав місцевість, де приховано фіксував локації підрозділів ЗСУ, а отримані відомості передавав Подоляку, який потім "звітував" ФСБ.

Під час обшуку у затриманого вилучили комп’ютерну техніку і мобільний телефон, які той використовував у злочинній діяльності.

Крім ув'язнення, зраднику призначили конфіскацію майна - заберуть квартиру в обласному центрі та автомобіль.

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