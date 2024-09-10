Російський генерал Кобилаш отримав заочну підозру в завданні ракетного удару по Охматдиту

Кобилаш на той час обіймав посаду командувача дальньої авіації військово-повітряних сил. Після удару по Охматдиту він отримав підвищення. Кобилаш наразі є підозрюваним у вчиненні й інших воєнних злочинів в Україні. У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора встановили особу російського генерала, який командував ракетним ударом по медичному корпусу Національної дитячої лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня цього року. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ним виявився генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, який на той час обіймав посаду командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил Росії, а згодом, після завдання зазначеного удару, був підвищений на посаді та призначений командувачем військово-повітряних сил РФ.

Про це повідомив заступник Голови СБУ Сергій Наумюк під час робочої зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом та Генеральним прокурором Андрієм Костіним.

«За період розслідування СБУ спільно з Офісом Генпрокурора провела колосальну роботу. Ми допитали 112 потерпілих і 50 очевидців, провели вибухотехнічні, судово-медичні та інші експертизи, проаналізували відео з камер відеоспостережень», - заявив Сергій Наумюк.

Як встановило розслідування, за наказом Кобилаша 8 липня 2024 року о 9 год. 15 хв. російський бомбардувальник-ракетоносій Ту-95МС здійснив пуск ракети Х-101 по дитячій лікарні у Києві.

За словами заступника Голови СБУ, обстріл Охматдиту здійснила 22-а гвардійська важка бомбардувальна авіаційна дивізія дальньої авіації повітряно-космічних військ рф.

Встановлено, що ворожий літак піднявся у повітря з аеродрому поблизу російського міста Оленєгорськ, а запуск ракети здійснив над Саратовською областю РФ на відстані майже 600 км від кордону України.

З території Росії Х-101 увійшла в повітряний простір нашої держави в районі Чернігівщини і почала маневрувати, постійно змінюючи траєкторію польоту через території чотирьох областей.

Це свідчить, що ракета була запрограмована для максимального «обходу» української ППО і подальшого влучання в медзаклад.

Приблизно о 10 год. 45 хв. російська Х-101 влучила у відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих та хронічних інтоксикацій лікарні Охматдит.

Унаслідок обстрілу загинуло 2 людини, серед яких дитячий лікар-нефролог. Ще 35 осіб отримали поранення, з них 9 дітей.

Також від влучання пошкоджено адмінбудівлі, лікувальні, лабораторні та діагностичні корпуси, трансформаторну підстанцію, господарські приміщення і станцію теплозабезпечення медустанови.

На місці події правоохоронці виявили залишки ворожої ракети з маркуванням, яке свідчить, що вона була виготовлена на базі російського КБ «Радуга» у другому кварталі 2024 року.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кобилашу про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

«Кобилаш наразі є підозрюваним у вчиненні й інших воєнних злочинів в Україні. Зокрема, під його керівництвом здійснювалися обстріли цивільної енергетичної інфраструктури у 2022-2023 роках. У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Кобилаша якраз за ці воєнні злочини», - підкреслив Сергій Наумюк.

Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.