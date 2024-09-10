Головне за ніч та ранок вівторка, 10 вересня: бої на Курахівському напрямку, удар по Черкащині, атака дронів на регіони Росії

Нічна повітряна атака, 167 бойових зіткнень, бої на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Уночі російська армія знову намагалася атакувати Київ безпілотниками. Дрони летіли на столицю з різних напрямків декількома групами.

Захисники збили всі ворожі цілі. За попередніми даними, руйнувань і поранених в столиці немає, повідомив у Telegram начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Повітряну тривогу в Києві оголосили близько 04:00 і тривала вона майже 2 години. Весь цей час російські дрони заходили в бік столиці з різних напрямків та різними групами. Але силами та засобами протиповітряної оборони усі БпЛА ворога були знищені", – сказав він.

Сьогоднішня атака на Київ – шоста цього місяця. Попередня спроба вдарити по столиці була вчора.

У ніч на 10 вересня 2024 року українська протиповітряна оборона збила 38 із 46 запущених Росією "шахедів".

Як повідомили у Командуванні Повітряних сил України, три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України. Один у напрямку Росії, два – в напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ).

"Радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 48-ми засобів повітряного нападу", – зазначили у Повітряних силах.

Російські окупанти завдали удару також балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму та протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря. "Шахеди" запускали із Курська та Єйська.

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося 167 зіткнень.

На Покровському напрямку захисники зупинили 41 атаку окупантів у районі Воздвиженки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селидового і Михайлівки.

На Курахівському Сили оборони відбили 46 атак. Основні зусилля ворог концентрував у районах Українська, Красногорівки, Костянтинівки і Георгіївки.

Операція в Курській області триває.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 10 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу захисники ліквідували 1380 окупантів. Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 627790 солдатів.

Про інші втрати противника – в новині.

Російська армія уночі атакувала Черкаську область. Більшість дронів – не менше 14 – захисники відбили але є влучання.

У Черкасах поранені двоє людей, пошкоджені декілька будинків та будівля приватного бізнесу. Також горіла суха трава, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

"Водночас на Уманщині пошкоджено інфраструктурний об'єкт. А в Черкаському районі через падіння уламків загорілась лісова підстилка. Пожежу теж уже ліквідували", – сказав він.

Про загрозу ударних безпілотників уночі повідомляла влада у чималій кількості областей Росії.

Потужні вибухи було чути у Брянську. Губернатор заявив, що лише за годину сили російської ППО нібито ліквідували 21 БПЛА.

Про звуки, які нагадують роботу засобів протиповітряної оборони, повідомляли місцеві жителі у південних околицях Москви.

Також безпілотники зафіксовані у Бєлгородській, Брянській, Курській, Воронезькій, Тульській, Орловській, Калузькій, Смоленській, Тамбовській, Липецькій областях та Краснодарському краї.

Згодом атаку на Москву підтвердив мер Сергій Собянін. Три аеропорти столиці окупантів були закриті.

Агенція Reuters з посиланням на джерела в американському Конгресі стверджує, що парламент США нарешті отримав від адміністрації президента Джо Байдена документ, який містить пояснення стратегії Вашингтона щодо війни в Україні.

Як нагадують журналісти, вимога офіційно донести до конгресменів бачення Білого дому щодо шляхів перемоги нашої держави містилася у законі про фінансування сфери оборони, що був схвалений обома палатами навесні і передбачав 61 мільярд доларів допомоги для України.

Щоправда, кінцевим терміном для подання такого документа визначався червень. Затримка з боку президента у три місяці неодноразово була предметом жорсткої критики, особливо з боку республіканців. Ті говорили, що виступають в цілому за підтримку України, але "не хочуть робити це сліпо, а стратегію Байден винен не лише Конгресу, але й усьому американському народу".

Конгресмени, які підтвердили Reuters отримання Палатою представників стратегії, заявили, що поки не мали змоги ознайомитися з її змістом.

Фільм "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка обрано претендентом від України на потрапляння до шорт-листу номінації "Найкраща міжнародна повнометражна стрічка" церемонії "Оскар-2025".

Як повідомив Український оскарівський комітет, за результатами голосування 14 експертів саме цій стрічці було надано перевагу над трьома іншими фіналістами національного відбору.

Жанр визначають як "пострадянський нуар". Стрічку знято на Закарпатті та Києві із використанням унікального поєднання плівкового ретро-зображення та цифри. За сюжетом судовий психіатр у 1996 році, за лічені місяці до скасування в Україні смертної кари, намагається відстояти справедливість в умовах, коли правоохоронці поспішають засудити ймовірного вбивцю свого колеги.

Ролі зіграли Андрій Журба, Новруз Хікмет, Олександр Пархоменко, Валерія Олейникова, Олександр Марлєєв, Олена Мамчур.

Церемонія вручення премії американської кіноакадемії "Оскар" відбудеться 2 березня 2025.

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