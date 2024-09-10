​Упродовж доби захисники ліквідували 1380 окупантів

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 627790 солдатів.

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1380 окупантів, 50 артилерійських систем, 68 одиниць автомобільної техніки та 1 танк ворога.

Про це інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 627 790 (+1380) осіб,

танків ‒ 8640 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 16925 (+19) од,

артилерійських систем – 17880 (+50) од,

РСЗВ – 1180 (+0) од,

засоби ППО ‒ 942 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14933 (+36),

крилаті ракети ‒ 2591 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24330 (+68) од,

спеціальна техніка ‒ 3053 (+4).

Дані уточнюються.

У Генштабі також уточнили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.