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​Упродовж доби захисники ліквідували 1380 окупантів

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 627790 солдатів.

​Упродовж доби захисники ліквідували 1380 окупантів
Український військовий
Фото: Генштаб

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1380 окупантів, 50 артилерійських систем, 68 одиниць автомобільної техніки та 1 танк ворога. 

Про це інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 627 790 (+1380) осіб,
  • танків ‒ 8640 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16925 (+19) од,
  • артилерійських систем –  17880 (+50) од,
  • РСЗВ – 1180 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 942 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14933 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24330 (+68) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3053 (+4).

Дані уточнюються.

У Генштабі також уточнили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

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