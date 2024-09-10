​Упродовж доби захисники ліквідували 1380 окупантів

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1380 окупантів, 50 артилерійських систем, 68 одиниць автомобільної техніки та 1 танк ворога.
Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 627 790 (+1380) осіб,
- танків ‒ 8640 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16925 (+19) од,
- артилерійських систем – 17880 (+50) од,
- РСЗВ – 1180 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 942 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14933 (+36),
- крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24330 (+68) од,
- спеціальна техніка ‒ 3053 (+4).
Дані уточнюються.
У Генштабі також уточнили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.