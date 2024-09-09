МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець

Йдеться про підручник “Української мови” для учнів 7 класу.

Карта України без Криму в підручнику “Української мови” для учнів 7 класу

Сьогодні в соцмережах та ЗМІ була поширена фотографія з підручника “Української мови” для учнів 7 класу. На фото зображена карта України без Криму.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

“По-перше: Крим – це Україна! По-друге: технічну помилку за власний рахунок виправить видавець, який допустив некоректність дизайну”, – написав Лісовий.

Міністр наголосив, що його відомство має питання до якості шкільних підручників.

Він зазначив, що ці питання пов’язані з діяльністю Інституту модернізації змісту освіти.

Лісовий нагадав, що з 2 вересня 2024 рішенням міністерства експертизу забезпечуватиме Український інституту розвитку освіти.

“У 2025-2026 році МОН завершує реорганізацію Інституту модернізації змісту освіти”, – запевнив міністр.