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Священики РПЦ під виглядом волонтерів заставляють хворих та літніх людей в окупації відмовлятися від майна

Окупанти називають дії представників РПЦ "гуманітарною місією".

Священики РПЦ під виглядом волонтерів заставляють хворих та літніх людей в окупації відмовлятися від майна
Ілюстративне фото: священики РПЦ
Фото: ГУР МО

Російська церква продовжує розширювати свій вплив на тимчасово окупованих територіях України. Попри поширення кремлівської пропаганди, священики РПЦ під виглядом волонтерів переконують самотніх літніх та хворих людей відмовлятися від свого майна.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Так звані церковні добровольці патріаршої гуманітарної місії церкви кремля активно розширили свою діяльність на тимчасово окупованих територіях України. Під виглядом волонтерів вони “допомагають” самотнім та хворим місцевим мешканцям, які опинилися в російській окупації, позбутися прав на своє майно. Та насамперед їх головна місія в Україні – розширити свою агентурну мережу та ідеологічний вплив на українців в окупації", — зазначають у спротиві.

Одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ на тимчасово окуповані землі почали прибувати представники російської церкви з метою поширення пропаганди.

"Перша їх місія проходила у "республіканській лікарні" імені Калініна в окупованому Донецьку. Далі – місцевий психоневрологічний диспансер. Варто згадати, що окрім згаданих “гуманітарних” місій кремль активно відправляє на  тимчасово окуповані території священиків російської церкви для промивання мізків місцевим та через низький морально-психологічний стан окупантів", — додають у ЦНС.

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