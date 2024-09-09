Нацспротив: росіяни посилюють репресії у школах на ТОТ України

Російські окупанти посилюють репресії щодо школярів на ТОТ, щоб виявити українське підпілля.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Тепер у школах на ТОТ до проведення уроків будуть залучатися і спеціально підготовлені поліцаї. Усе для того, аби виявляти через дітей проукраїнські настрої їхніх батьків", – зазначають у спротиві.

Напередодні нового навчального року вчителі, які пішли на співпрацю із ворогом, пройшли спеціальний вишкіл щодо виявлення дітей, які "потенційно підтримують Україну", або як називають це окупанти, школярів з "девіантною поведінкою".

"Закликаємо батьків проводити бесіди із своїми дітьми щодо відповідної поведінки під час спілкування із окупантами. А небайдужих закликаємо надавати інформацію про ворога, його розташування та техніку, а також про колаборантів", – наголошують у спротиві.