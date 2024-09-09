Росіяни завдали авіаудару по Сумщині, є постраждалі, — ОВА

На місці працюють всі необхідні служби.

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Вдень, 9 вересня, російська армія завдала авіаційного удару по населеним пунктам Сумського району.

Про це інформує Сумська ОВА.

Попередньо відомо, що російська рамія затосувала КАБи для атаки по Сумському району.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого авіаудару є постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби.

Наслідки атаки уточнюються.