Суд продовжив процесуальні обов'язки підозрюваного в корупції ексголови Верховного суду

Вищий антикорсуд продовжив покладені на колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва обов'язки. Він повинен уникати спілкування зі свідками, прибувати за першим викликом слідчого та утриматися від поїздок за кордон, пише Суспільне.
Також він має повідомляти про зміну місця проживання. Термін цих процесуальних обов'язків – до 9 листопада.
Окрім того, ВАКС надав адвокатам розширений доступ до ЄРДР.
На початку слідства Князєв перебував під арештом, але потім він вийшов під заставу. Заставна сума за час слідства була знижена з понад 100 млн до 18,1 млн гривень, і ексголова Верховного суду в січні 2024-го вийшов з СІЗО.
Справа Князєва
- 15 травня 2023 під час отримання другого траншу хабара у розмірі $450 тисяч (загальна сума становила майже 3 млн доларів) його і адвоката Горецького викрили "на гарячому". 16 травня НАБУ і САП повідомили обом про підозру.
- ZN.UA повідомляло, що ексочільник Верховного Суду отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. НАБУ та САП встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи “Фінанси і кредит” з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як “бекофіс” для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді. Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.
- Спершу слідчий суддя ВАКС обрав Всеволоду Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн гривень застави. Згодом суму зменшили до 75 млн грн, тоді – до 55 млн грн.
- Наприкінці вересня Апеляційна палата ВАКС залишила колишнього голову Верховного Суду у СІЗО. При цьому знову зменшила розмір застави – до 45 млн грн.
- Згодом Князєву продовжили термін перебування у СІЗО з розміром застави у 35 млн грн. А потім знизив до 18,1 млн, і цю суму за нього внесли.
- Печерський райсуд Києва визнав Князєва винним порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Йдеться про подарунок у вигляді оренди квартири площею 133 кв. м на Печерську за 1 тисячу гривень в місяць. Суд зобов’язав Князєва сплатити штраф у 2 550 грн та присудив конфіскувати подарунок.
- У травні з Князєва зняли браслет, бо в нього "не було світла".