Суд продовжив процесуальні обов'язки підозрюваного в корупції ексголови Верховного суду

Також на засіданні адвокатам дали розширений доступ до ЄРДР.

Вищий антикорсуд продовжив покладені на колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва обов'язки. Він повинен уникати спілкування зі свідками, прибувати за першим викликом слідчого та утриматися від поїздок за кордон, пише Суспільне.

Також він має повідомляти про зміну місця проживання. Термін цих процесуальних обов'язків – до 9 листопада.

Окрім того, ВАКС надав адвокатам розширений доступ до ЄРДР.

На початку слідства Князєв перебував під арештом, але потім він вийшов під заставу. Заставна сума за час слідства була знижена з понад 100 млн до 18,1 млн гривень, і ексголова Верховного суду в січні 2024-го вийшов з СІЗО.

Справа Князєва