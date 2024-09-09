Через обстріл також постраждали троє дорослих.

Росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Через артилерійський обстріл загинула 16-річна дівчинка. Працівники ДСНС дістали її з-під завалів пошкодженого будинку.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, також через обстріл постраждали троє дорослих.

У потерпілих осколкові поранення. 79-річний чоловік доправлений до лікарні. Він у стані середньої тяжкості. 74-річний місцевий мешканець та 66-річна жінка отримали допомогу, від госпіталізації відмовилися.

Військові країни-агресорки випустили майже десяток снарядів. У місті є руйнування. Серед побитого – приватні оселі.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Нікополя

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Нікополя

Російська армія 7 вересня вдарила артилерією по Нікопольському району. У Марганецькій громаді унаслідок удару загинула 76-річна жінка та свійські тварини.