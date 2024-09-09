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У Нікополі через артобстріл росіян загинула 16-річна дівчина

Через обстріл також постраждали троє дорослих. 

У Нікополі через артобстріл росіян загинула 16-річна дівчина
Наслідки обстрілу Нікополя
Фото: Дніпропетровська ОВА

Росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Через артилерійський обстріл загинула 16-річна дівчинка. Працівники ДСНС дістали її з-під завалів пошкодженого будинку. 

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, також через обстріл постраждали троє дорослих.

У потерпілих осколкові поранення. 79-річний чоловік доправлений до лікарні. Він у стані середньої тяжкості. 74-річний місцевий мешканець та 66-річна жінка отримали допомогу, від госпіталізації відмовилися. 

Військові країни-агресорки випустили майже десяток снарядів. У місті є руйнування. Серед побитого – приватні оселі.

Наслідки обстрілу Нікополя
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Нікополя

Наслідки обстрілу Нікополя
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Нікополя

Російська армія 7 вересня вдарила артилерією по Нікопольському району. У Марганецькій громаді унаслідок удару загинула 76-річна жінка та свійські тварини. 

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