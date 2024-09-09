Упродовж доби на Харківщині через обстріли РФ 16 людей постраждали, одна загинула. Серез постраждалих є 16-річний хлопець.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В ніч на 9 вересня, близько 03:00, унаслідок обстрілу у Київському районі Харкова горів гараж, трава. Інформація про постраждалих не надходила. Пошкоджено будинок. Як додали у прокуратурі, з вилучених уламків правоохоронцями попередньо встановлено, що ворог застосував ФАБ-250 з УМПК.

Фото: Харківська обласна прокуратура Хаслідки обстрілу Харкова

Фото: Харківська обласна прокуратура Обстріл Харкова

У Чугуївському, Богодухівському, Ізюмському районах Харківщини через обстріли упродовж доби горіли лісові підстилки, трави та чагарники. У Богодухівському роайоні постраждав 59-річний чоловік.

Біля 11:03 у с. Грушівка Куп'янського району горіли конструктивні елементи будівлі. Отримав поранення 16-річний хлопець.

У Куп'янську близько 12:56 постраждала 56-річна жінка, госпіталізована до медичного закладу.

Близько 15:50 у с. Золочів Богодухівського району унаслідок обстрілу горіло нежитлове приміщення на площі 80.

Приблизно о 15:30 в с. Колодязне Куп'янського району кнаслідок обстрілу (попередньо РСЗВ) горів будинок. Інформація про постраждалих не надходила.

Росія завдала удару по м. Дергачі близько 17:20. Унаслідок обстрілу РСЗВ горів будинок на площі 100 м.кв. Постраждали 13 чоловік (серед яких одна дитина 8 років - гостра реакція на стрес), 1 людина загинула, це 76-річна жінка. Пошкоджено 28 приватних будинків, 4 гаражі, 5 автомобілів.

Пізніше, о 19:48, унаслідок обстрілу горіла одна кімната в квартирі та трава на кладовищі на площі 1 га у с. Новоосиново Куп'янського району. Пізніше через обстріл там же горіли господарчі споруди.

У ніч на 9 вересня, близько 03:10, у с. Флоринка Харківського району відбулося влучання у землю, пошкоджено 4 приватні будинки. О 06:45 внаслідок обстрілу у м. Куп'янськ пошкоджено приватне домоволодіння. Тип зброї встановлюється.