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На Харківщині через обстріли РФ 16 людей постраждали, одна загинула

Серед постраждалих є неповнолітній хлопець. 

На Харківщині через обстріли РФ 16 людей постраждали, одна загинула
Наслідки обстрілу Харкова
Фото: Харківська обласна прокуратура

Упродовж доби на Харківщині через обстріли РФ 16 людей постраждали, одна загинула. Серез постраждалих є 16-річний хлопець.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

В ніч на 9 вересня, близько 03:00, унаслідок обстрілу у Київському районі Харкова горів гараж, трава. Інформація про постраждалих не надходила. Пошкоджено будинок. Як додали у прокуратурі, з вилучених уламків правоохоронцями попередньо встановлено, що ворог застосував ФАБ-250 з УМПК. 

Хаслідки обстрілу Харкова
Фото: Харківська обласна прокуратура
Хаслідки обстрілу Харкова

Обстріл Харкова
Фото: Харківська обласна прокуратура
Обстріл Харкова

У Чугуївському, Богодухівському, Ізюмському районах Харківщини через обстріли упродовж доби горіли лісові підстилки, трави та чагарники. У Богодухівському роайоні постраждав 59-річний чоловік.  

Біля 11:03 у с. Грушівка Куп'янського району горіли конструктивні елементи будівлі. Отримав поранення 16-річний хлопець.

У Куп'янську близько 12:56 постраждала 56-річна жінка, госпіталізована до медичного закладу.

Близько 15:50 у с. Золочів Богодухівського району унаслідок обстрілу горіло нежитлове приміщення на площі 80. 

Приблизно о 15:30 в с. Колодязне Куп'янського району кнаслідок обстрілу (попередньо РСЗВ) горів будинок. Інформація про постраждалих не надходила.

Росія завдала удару по м. Дергачі близько 17:20. Унаслідок обстрілу РСЗВ горів будинок на площі 100 м.кв. Постраждали 13 чоловік (серед яких одна дитина 8 років - гостра реакція на стрес), 1 людина загинула, це 76-річна жінка. Пошкоджено 28 приватних будинків, 4 гаражі, 5 автомобілів.

Пізніше, о  19:48, унаслідок обстрілу горіла одна кімната в квартирі та трава на кладовищі на площі 1 га у с. Новоосиново Куп'янського району. Пізніше через обстріл там же горіли господарчі споруди. 

У ніч на 9 вересня, близько 03:10, у с. Флоринка Харківського району відбулося влучання у землю, пошкоджено 4 приватні будинки. О 06:45 внаслідок обстрілу у м. Куп'янськ пошкоджено приватне домоволодіння. Тип зброї встановлюється.

  • На Харківському напрямку загарбники впродовж дня здійснили три атаки поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмові дії противника, ще одне боєзіткнення триває.
  • На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника в районі Синьківки, Степової Новосілки, Глушківки, Лозової, Мясожарівки та Стельмахівки.
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