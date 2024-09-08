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Окупанти завдали ударів по Дергачах на Харківщині (доповнено)

Обставини щодо руйнувань та постраждалих встановлюються. 

Окупанти завдали ударів по Дергачах на Харківщині (доповнено)
Обстріл міста Дергачі, фото ілюстративне

Російські окупанти завдали удару по Дергачах, що у Харківській області. Відомо про чотирьох постраждалих. Горять приватні будинки. 

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко та очільник ОВА Олег Синєгубов.

Задоренко повідомив, що унаслідок російських обстрілів спалахнули пожежі у приватному секторі. Попередньо росіяни завдали ударів ракетами з боєприпасами касетного типу. 

О 17.17 він написав у телеграмі, що російська армія завдала удару по місту, обставини щодо руйнувань та постраждалих  встановлюються. Згодом повідомив про ще один удар. 

Російська армія близько опівдня 8 вересня обстріляла з артилерії місто Купʼянськ Харківської області. Внаслідок обстрілу поранено 66-річну жінку.

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