Окупанти завдали ударів по Дергачах на Харківщині (доповнено)

Російські окупанти завдали удару по Дергачах, що у Харківській області. Відомо про чотирьох постраждалих. Горять приватні будинки.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко та очільник ОВА Олег Синєгубов.

Задоренко повідомив, що унаслідок російських обстрілів спалахнули пожежі у приватному секторі. Попередньо росіяни завдали ударів ракетами з боєприпасами касетного типу.

О 17.17 він написав у телеграмі, що російська армія завдала удару по місту, обставини щодо руйнувань та постраждалих встановлюються. Згодом повідомив про ще один удар.

Російська армія близько опівдня 8 вересня обстріляла з артилерії місто Купʼянськ Харківської області. Внаслідок обстрілу поранено 66-річну жінку.