Росіяни вдруге за добу завдали авіаударів по Сумщині, є поранені

Російська армія вже вдруге за добу атакувала Сумську область. Попередньо відомо про постраждалих.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Відомо, що у неділю, 8 вересня, ворог наніс авіаційний удар по населеним пунктам Сумського району. Попередньо, є поранені

"Наслідки ворожої атаки уточнюються", — додали в ОВА.

На місці працюють всі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога.