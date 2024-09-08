Росіяни вдруге за добу завдали авіаударів по Сумщині, є поранені

Російська армія вже вдруге за добу атакувала Сумську область. Попередньо відомо про постраждалих.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Відомо, що у неділю, 8 вересня, ворог наніс авіаційний удар по населеним пунктам Сумського району. Попередньо, є поранені
"Наслідки ворожої атаки уточнюються", — додали в ОВА.
На місці працюють всі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога.
- У ніч на неділю, 8 вересня, російська армія завдала авіаційного удару по місту Суми. Внаслідок удару загинули двоє людей, четверо людей зазнали поранеь, серед них — діти.