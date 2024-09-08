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Росіяни вдруге за добу завдали авіаударів по Сумщині, є поранені

Цього разу ворог атакував прикордоння Сумської області.

Росіяни вдруге за добу завдали авіаударів по Сумщині, є поранені
Сумська область
Фото: поліція Сумської області

Російська армія вже вдруге за добу атакувала Сумську область. Попередньо відомо про постраждалих.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Відомо, що у неділю, 8 вересня, ворог наніс авіаційний удар по населеним пунктам Сумського району. Попередньо, є поранені

"Наслідки ворожої атаки уточнюються", — додали в ОВА.

На місці працюють всі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога.

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