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Лубінець: Україна заборонила російськими військовополоненими телефонувати додому

Полонені окупанти можуть писати листи родичам.

Лубінець: Україна заборонила російськими військовополоненими телефонувати додому
Фото: Макс Требухов

Україна позбавила російських військовополонених права телефонувати до рідних через збільшення кількості випадків страти українських захисників.

Про це в ефірі телемарафону заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Деякі речі ми міняємо, наприклад, було дуже багато дискусій щодо можливості російських військовополонених телефонувати своїм рідним на територію Росії. Станом на зараз нам повідомили, що в росіян зберігається можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них уже немає", — повідомив омбудсман.

Лубінець додав, що в Україні діють чотири табори з російськими полоненими. Всі вони дотримуються регламенту Женевської конвенції. 

Заборона здійснювати дзвінки не порушує Женевську конвенцію. Документ дозволяє полоненими лише листування.

Лубінець нагадав, що за Женевською конвенцією як спосіб зв'язку з рідними вказані листи, а не телефонні дзвінки. 

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